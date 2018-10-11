Всесвітньо відомий проповідник Нік Вуйчич вперше приїде до Львова

Наприкінці жовтня всесвітньо відомий австралійський проповідник і мотиватор Нік Вуйчич вперше приїде до Львова.

Вуйчич виступить з програмою «Життя без обмежень» на "Арені Львів", щоб надихнути львів’ян прикладом свого життя. Головною умовою виступів Ніка Вуйчича є присутність серед аудиторії людей з обмеженими можливостями, зокрема бійців АТО, повідомляє "Релігія в Україні" з посиланням на Аdventist.ua.

«28 жовтня до нашого міста приїжджає всесвітньовідомий спікер Нік Вуйчич, і сьогодні ми роздали квитки на його виступ бійцям АТО, які стикаються в житті з тими самими викликами, з якими стикається сам Нік Вуйчич. Це – люди з інвалідністю, люди після подій АТО, люди, які втратили годувальника", - говорить Дмитро Колесник, організатор візиту Ніка Вуйчича до Львова.

Організатори передбачили на захід дві тисячі квитків – це основна вимога Ніка Вуйчича. Якщо таких людей буде більше, їх забезпечать безкоштовними квитками.

Нік Вуйчич – християнський проповідник, мотиваційний тренер. Людина, що народилася без рук і ніг, надихає за будь-яких обставин не здаватися і завжди дивитися вперед. Він дає уроки милосердя, вчить бачити щастя у простих речах. Його виступи змінюють життя і здорових, і тих, хто має інвалідність.