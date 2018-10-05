Євангельські християни США вірять у перевтілення душ й астрологію

За даними нового опитування, в середовищі євангельських християн США несподівано високим впливом користується сучасне язичництво з його віруваннями в перевтілення душ, астрологію, ясновидіння, духів, обереги та багато іншого.

Як повідомляє "Седмиця" з посиланням на "Сhristianheadlines", в результаті соціологічного дослідження, проведеного відомою науково-дослідницькою службою Pew Research Center, з'ясувалося, що приблизно половина опитаних євангельських християн США фактично зберігає двовір'я. Це означає, що поряд з християнством ці люди зберігають язичницькі вірування з тих, що, зокрема, проповідують популярний релігійний рух «Нове століття» з його увагою до давніх культів, оберегів, природними цілющими силам, пророкування долі, ясновидіння, перевтілень, переселення душ тощо. Приблизно третина вірить у духів, а п'ята частина вірить у переселення душ й астрологію.

Опитування показало, що новоязичницькі вірування поширені серед християн США набагато більше, ніж було прийнято вважати раніше. Тривале соціологічне дослідження було закінчено в грудні 2017 року, а його результати були опубліковані 2 жовтня.

Виявилося, що серед християн-євангелістів: 24 % вірять у духів – зокрема, в «духовну енергію, укладену в матеріальних предметах», тобто в обереги-амулети; 33 % вірять екстрасенсам та ясновидцям; 19 % вірять у переселення душ; і 18 % вірять в астрологію.

У цілому з'ясувалося, що 47 % християн-євангелістів США вірують у хоча б один із перерахованих вище чотирьох язичницьких постулатів, проповідуваних сучасним культовим релігійним рухом «Новий вік».