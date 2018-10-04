У Вінниці оштрафували пастора за незаконне розміщення реклами

У Вінниці працівники Муніципальної поліції оштрафували пастора та банкіра, які незаконно розмістили свою рекламу на стовпі та зупинці громадського транспорту.

Як розповідають правоохоронці, порушення закону було виявлено одразу на двох вулицях, повідомляє vn.oblast.online.

"За організацію розміщення рекламних оголошень на в. о. директора ПАТ «Мегабанк», який рекламував умови кредитування банку і на Пастора Євангельської церкви, який організовував теологічний семінар, складено протоколи про адміністративне порушення", – йдеться у повідомленні.