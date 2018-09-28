У Міжнародній асамблеї п’ятдесятників у Києві взяли участь глави баптистських церков із 14 країн

У домі молитви церкви «Філадельфія» 25-27 вересня відбулася звітно-виборна конференція Міжнародної Асамблеї Християн Віри Євангельської (МАХВЄ).

До Києва приїхали глави п’ятдесятницьких церков із 14 країн Східної та Західної Європи, Америки та Азії. Делегати брали участь у семи сесіях, панельній дискусії та обрали президента МАХВЄ на наступний дворічний термін, повідомляє "Релігія в Україні" з посиланням на сайт п'ятдесятників України.

Відкрив конференцію президент МАХВЄ, старший єпископ Церкви ХВЄ Молдови Віктор Павловський, який повів делегатів у молитві про благословення і Боже відкриття для учасників конференції.

Вітаючи гостей в українській столиці, старший єпископ УЦХВЄ Михайло Паночко, наголосив на важливості братнього спілкування. «Іісус зібрав учнів із різними характерами, амбіціями, мріями, і три з половиною роки найкращий у світі учитель навчав їх одному – спілкуванню та братній любові. Нехай наше спілкування тут, в Україні, де сьогодні велика свобода, великі можливості і перспективи для церкви, буде приємною жертвою для нашого Спасителя», – побажав старший єпископ.

Міжнародна Асамблея Християн Віри Євангельської зростає кількісно. 26 вересня конференція розглянула заяви про вступ, що надійшли від національних п’ятдесятницьких церков різних країн. У складі національних делегацій все більше молодих пасторів та єпископів.