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Братство незалежних церков та місій християн-баптистів України відзначить своє 25-річчя

10:42, 27 вересня 2018
Інші релігії
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Братство незалежних церков та місій християн-баптистів України відзначить своє 25-річчя / bibcm.org

Центральною темою конференції стане тема про особу Іісуса Христа «Тільки Христос». Про це повідомляється на сайті Братства.

"На семінарах, які заплановані на конференції, ми будемо міркувати з вами про нашу Єдність з нашим Спасителем, про те, наскільки динамічно ми здійснюємо служіння на славу Його, наскільки ми чуйно реагуємо на виклики зовнішнього світу, щоб у їх контексті нести людям Євангеліє", - йдеться в анонсі події.

Місце проведення: Церква ЄХБ «Храм Спасіння» (Київ, вул. Пухова, 4).

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