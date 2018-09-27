Братство незалежних церков та місій християн-баптистів України відзначить своє 25-річчя

Братство Незалежних Церков та Місій ЄХБ України 29-30 вересня організовує ювілейну конференцію, присвячену 25-річчю Братства.

Центральною темою конференції стане тема про особу Іісуса Христа «Тільки Христос». Про це повідомляється на сайті Братства.

"На семінарах, які заплановані на конференції, ми будемо міркувати з вами про нашу Єдність з нашим Спасителем, про те, наскільки динамічно ми здійснюємо служіння на славу Його, наскільки ми чуйно реагуємо на виклики зовнішнього світу, щоб у їх контексті нести людям Євангеліє", - йдеться в анонсі події.

Місце проведення: Церква ЄХБ «Храм Спасіння» (Київ, вул. Пухова, 4).