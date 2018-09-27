Братство незалежних церков та місій християн-баптистів України відзначить своє 25-річчя
10:42, 27 вересня 2018Інші релігії
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Братство незалежних церков та місій християн-баптистів України відзначить своє 25-річчя / bibcm.org
Братство Незалежних Церков та Місій ЄХБ України 29-30 вересня організовує ювілейну конференцію, присвячену 25-річчю Братства.
Центральною темою конференції стане тема про особу Іісуса Христа «Тільки Христос». Про це повідомляється на сайті Братства.
"На семінарах, які заплановані на конференції, ми будемо міркувати з вами про нашу Єдність з нашим Спасителем, про те, наскільки динамічно ми здійснюємо служіння на славу Його, наскільки ми чуйно реагуємо на виклики зовнішнього світу, щоб у їх контексті нести людям Євангеліє", - йдеться в анонсі події.
Місце проведення: Церква ЄХБ «Храм Спасіння» (Київ, вул. Пухова, 4).
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