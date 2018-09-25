Баптистські проповідники їдуть до Почаєва з метою євангелізації населення

Як долати міжкультурні труднощі та перешкоди, обговорювали на осінній сесії для служителів з організації нових церков християн-баптистів України в Ірпені.

Безпосередній учасник цих навчальних семінарів Віталій Корнеєв розповів, що збирається до Почаєва з метою євангелізації населення. Про це повідомляється на сайті ВСЦ ЄХБ.

«Ми з дружиною належали до рівненської церкви «Благодать» і у 2015 році переїхали на Тернопільщину. Метою є допомога Почаївській церкві. Це невелике місто з 10-ма тисячами населення, а помісна церква налічує дев’ять членів», - розповів проповідник.

У цьому році тут вперше провели позацерковний захід «День сім’ї». Тут, у Почаєві, брати мають намір розпочати сімейний клуб і хочуть по можливості працювати у навколишніх селах та розпочинати євангельські групи.