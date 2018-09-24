Турчинов стане координатором об'єднання протестантських церков в Україні
10:07, 24 вересня 2018Інші релігії
1724 0
Турчинов координуватиме об‘єднання протестантських церков в Україні / informator.news
Секретар РНБО Олександр Турчинов стане координатором об‘єднання протестантських церков в Україні.
Про це 23 вересня на спільному брифінгу за підсумком зустрічі заявили лідери протестантських церков та секретар РНБО, повідомляє "Інформатор" з посиланням на "Українську правду".
На зустрічі сторони ухвалили рішення об’єднатися в єдиний громадський рух церков. Також було прийнято рішення про призначення координатором цього об’єднання секретаря РНБО.
Крім того представники протестантських церков закликали “приєднатися до об’єднання всіх християн”.
Турчинов у свою чергу заявив, що головною метою об’єднання є “забезпечення християнського шляху розвитку України”.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter