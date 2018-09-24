Секретар РНБО Олександр Турчинов стане координатором об‘єднання протестантських церков в Україні.

Про це 23 вересня на спільному брифінгу за підсумком зустрічі заявили лідери протестантських церков та секретар РНБО, повідомляє "Інформатор" з посиланням на "Українську правду".

На зустрічі сторони ухвалили рішення об’єднатися в єдиний громадський рух церков. Також було прийнято рішення про призначення координатором цього об’єднання секретаря РНБО.

Крім того представники протестантських церков закликали “приєднатися до об’єднання всіх християн”.

Турчинов у свою чергу заявив, що головною метою об’єднання є “забезпечення християнського шляху розвитку України”.