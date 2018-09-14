Далай-лама заявив, що мігранти з Європи повинні повернутися додому

Лідер тибетських буддистів Далай-лама заявив, що Європа належить європейцям, а мігранти повинні повернутися додому.

Про це повідомляє "Благовіст-інфо" з посиланням на The Independent.

«Приймайте їх, допомагайте їм, навчайте їх (...), але зрештою вони повинні розвивати свою власну країну», — сказав він.

Заяву він зробив у шведському Мальме, де за даними Business Insider, майже третину населення становлять іммігранти. На думку Далай-лами, на європейців покладена моральна відповідальність за допомогу «тим біженцям, чиєму життю дійсно загрожує небезпека».

Його слова про те, що «Європа належить європейцям», викликали обурення у користувачів Twitter. Духовному лідеру запропонували показати приклад і повернутися в Тибет, звідки він був вигнаний ще в 1959 році, повідомляє видання.