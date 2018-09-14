Далай-лама заявив, що мігранти з Європи повинні повернутися додому
22:28, 14 вересня 2018Інші релігії
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Далай-лама виступив за Європу для європейців / dalailama.com
Лідер тибетських буддистів Далай-лама заявив, що Європа належить європейцям, а мігранти повинні повернутися додому.
Про це повідомляє "Благовіст-інфо" з посиланням на The Independent.
«Приймайте їх, допомагайте їм, навчайте їх (...), але зрештою вони повинні розвивати свою власну країну», — сказав він.
Заяву він зробив у шведському Мальме, де за даними Business Insider, майже третину населення становлять іммігранти. На думку Далай-лами, на європейців покладена моральна відповідальність за допомогу «тим біженцям, чиєму життю дійсно загрожує небезпека».
Його слова про те, що «Європа належить європейцям», викликали обурення у користувачів Twitter. Духовному лідеру запропонували показати приклад і повернутися в Тибет, звідки він був вигнаний ще в 1959 році, повідомляє видання.
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