В Україні відбудеться Восьмий східноєвропейський форум євангелістів

У Києві 7-10 листопада відбудеться Восьмий східноєвропейський лідерський форум (ВСЛФ), який збере кілька сотень учасників з України, Білорусі, Молдови, Литви, Росії, Голландії, Фінляндії та США.

За чотири дні форуму 80 спікерів представлять 120 тем, які будуть предметом обговорення на секціях, семінарах, круглих столах, ток-шоу і панельних дискусіях, повідомляє inVictory.

Організатори заходу декларують своїми цілями «оснащення євангельських лідерів інструментами, необхідними для євангелізації східноєвропейських народів, сприяння зростанню в служінні через учнівство, навчання та тренінги, а також створення партнерських відносин між євангельськими лідерами».

На форумі будуть представлені 12 секцій: «Церковне лідерство», «Бізнес», «Університет», «Апологетика», «Сімейне служіння», «Молодіжне служіння», «Євангелізація», «Місіонерство і відкриття нових церков», «Мистецтво і культура», «Медіа», «Церква і соціальне служіння», «Церква і громадянське суспільство».