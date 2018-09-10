В мережі з'явилися фото унікального буддійського храму
11:33, 10 вересня 2018Інші релігії
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Фотограф Алекс Ковачева показала Ват Ронг Кхун у Таїланді, який називають Білим храмом.
Подібного немає ніде – щоб увійти, потрібно пройти все пекло по мосту, зустрітися із вартовими небес та увійти в браму просвітлення, повідомляє gazeta.ua.
"Це витвір мистецтва. Його створив Чалермчай Косітпіпат. Вклав близько мільйона доларів у будівництво. Встановив ставку в $10 тис. для меценатів, щоб не могли втручатися. У 2014 році храм незначно пошкодив землетрус. Чалермчай продовжив будівництво не дивлячись ні на що. Це була його справжня любов", - розповідає Ковачева на boredpanda.com.
Всередині сучасне облаштування поєднується із буддистськими образами.
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