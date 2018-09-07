Євангельська теологічна семінарія відкрила відділення в Першотравенську

У церкві «Нове покоління» міста Першотравенськ відбулося відкриття денного відділення першої щаблі освітньої програми «Бакалавр гуманітарних наук в галузі Біблії і теології» від Євангельської теологічної семінарії (ЄТС) та «Global University» (США).

Курс навчання ЄТС є єдиною акредитованою україномовною богословською програмою бакалавра в усьому світі, повідомляє inVictory. У співпраці з «Global University», офіси якого є більш ніж в 150 країнах світу, семінарія має право надавати найвищий рівень акредитації. Диплом бакалавра ЄТС відкриває двері в тисячі навчальних закладів по всьому світу, повідомляє видання.

Протягом двох років студентів навчатимуть викладачі з докторським чи магістерським ступенем, присвоєним навчальними закладами США та Європи, які мають досвід практичного служіння.

На відкритті навчального закладу були присутні 50 студентів з різних міст України та Росії. Найближчим часом до них приєднаються інші студенти, які вступили на денну програму.