У Непалі після землетрусу 2015 року відкрився храм Крішни

Знаменитий храм бога Крішни в Непалі, побудований в архітектурному стилі Шикхара, знову відкритий для відвідування після руйнівного землетрусу 2015 року, який залишив багато культурних пам'яток Непалу в руїнах

Храм бога Крішни відкрився 2 вересня повідомляє newindianexpress.com.

Причиною тимчасового закриття храму став землетрус із магнітудою 7-8 балів 25 квітня 2015 року. У результаті землетрусу загинуло 8 700 людей, були зруйновані будинки, а також культурні пам'ятки долини, де розташовувалися стародавні королівства Непалу

За повідомленням індійської газети «Таймс від Індіа», з раннього ранку тисячі паломників зібралися в місті Лалитпуре біля храму Крішни, збудованого у XVII столітті під час правління непальської королівської династії Малла, в очікуванні відкриття храму.

Вирізані на камені зображення на першому поверсі храму відображають сюжети індійського епосу «Рамаяна», а зображення на другому поверсі — індійського епосу «Махабхарата». Поряд із храмом Крішни багато культурних пам'яток долини, у якій знаходиться і сам храм Крішни, належать до світової спадщини ЮНЕСКО.

Непал, влада якого покладається на розвиток туризму в країні, відкрив для відвідування більшість культурних пам'яток.