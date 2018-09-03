Євангельська церква Німеччини провела веб-семінар про політику стосовно біженців

Євангельська церква Німеччини, що охоплювала об'єднані лютеранські й реформаторські земельні церкви, провела веб-семінар про політику щодо біженців.

Інтерактивний онлайн-формат "Europe Calling" дозволив усім учасникам проекту задавати питання та обговорювати спільні теми, повідомляє "Седмиця".

Голова ради об'єднання Євангелічної церкви Німеччини Генріх Бедфорд-Штром відповідав на запитання громадян та преси про політику щодо біженців на онлайн-заході "Europe Calling" протягом двох годин, як повідомляє відділ новин Євангелічної церкви Німеччини.

Як сказано в повідомленні Європарламенту, близько 1700 осіб зареєструвалися на "наймасштабнішу відео-конференцію в історії німецької церкви".

Причиною обговорення стала петиція про політику щодо біженців, створена в липні Свеном Гіголдом, німецьким політиком, членом Європейського парламенту, спільно з Беатріс фон Вайцзеккер, юристом і дочкою колишнього федерального президента Ріхарда фон Вайцзеккера, й істориком Ансгаром Гілстером, під девізом "Спочатку помирає право, потім людина!". У петиції вони вимагають від уряду ЄС "не піддавати загрозі захист біженців" і діяти в рамках "християнської, солідарної політики відносно біженців і в межах прав людини".

Інтерактивний онлайн-формат "Europe Calling" дозволяв усім учасникам задавати запитання і спільно дискутувати.