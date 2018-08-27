У Запоріжжі готують землю під будівництво церкви релігійній організації «Відродження»

Баптистська церква «Відродження» знову звернулася до Запорізької міської ради за дозволом розробити земельну документацію на ділянку в центрі міста.

Відповідний проект рішення опубліковано на сайті мерії, повідомляє 061.ua.

Мова йде про ділянку на розвилці вулиць Шкільної та Яценко біля будівлі Запорізького коледжу радіоелектроніки ЗНТУ.

Проект рішення передбачає розроблення документації для ділянки 0,6 га. При цьому в тексті проекту вказується, що для будівництва церкви релігійна організація «Відродження» планує попросити 0,2 гектара.

Звернення про розробку документації для виділення землі від «Відродження» надійшло 5 липня. Виконком уже розглядав його, однак не проголосував за рішення. Тепер його проект знову в пакеті документів для засідання, яке відбудеться 27 серпня.