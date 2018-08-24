Новим великим магістром Тевтонського ордену став генеральний економ

Німецький орден отримав нове керівництво: цього тижня у Відні на генеральній капітулі 46-річний священик Франк Байярд (Frank Bayard) був обраний великим магістром ордену, про що було оголошено в четвер, 23 серпня

Колишній генеральний економ Ордена, представлений після проведення виборів на урочистій інавгурації у середу ввечері, 22 серпня, виголосив Символ віри і присягу на вірність Ордену, після чого був офіційно оголошений 66-м великим магістром Тевтонського ордену. Про це повідомляє "Седмиця" з посиланням на інформаційне агентство Кathpress.

Байард змінив на цьому посту 74-річного Бруно Платера (Bruno Platter), який після трьох термінів повноважень і 18 років спільного служіння великим магістром та генеральним абатом пішов на спочинок.

Франк Байард народився 11 жовтня 1971 року у німецькому Саарланді. Він отримав банківську освіту, перш ніж вступив у 2000 році до Тевтонського ордена. 19 вересня 2004 року він приніс «вічні обіти» і назавжди пов'язав свою долю з Орденом.

З 2001 по 2008 рік Байард отримував освіту в галузі теології, історії і управління охороною здоров'я в Інсбруку та Відні. 22 липня 2006 року тодішній архієпископ Мюнхенський кардинал Фрідріх Веттер висвятив його в сан священика в колегіальній церкві Вейнара.

Того ж року Байард був обраний Генеральною радою провінції німецьких братів у склад Генерального уряду Тевтонського ордену. З травня 2008 року він також служив генеральним економом Ордена.

Сьогодні Тевтонський орден представлений в Австрії, Німеччині, Італії, Словенії, Чехії та Словаччини. Крім пастирського служіння він також призначений для догляду за хворими, інвалідами та людьми похилого віку.На цей час у товаристві налічується близько 100 священиків-монахів, 200 черниць і близько 700 мирян, які віддані ідеалам Ордена. На білому плащі членів Тевтонського ордена зображений чорний хрест на білому тлі.