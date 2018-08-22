В Англіканській церкві прийняли цільову програму підготовки зміни для священиків, які старіють

Завдяки цільовій програмі залучення молоді на зміну старим священикам, в Англіканській церкві Британії йде активне омолодження духовенства.

За останні два роки чисельність молодих християн, які обрали шлях духовного служіння в якості священиків Англіканської церкви, зросла майже на третину, пише «Седмица» з посиланням на theguardian.

У 2018 році рекомендації та благословення для навчання у богословських закладах отримали 169 молодих людей, тоді як в 2016 році вдалося набрати лише 128 кандидатів. При цьому більше половини нового набору – жінки, хоча і, в основному, більш старшого віку.

Священноначаліє Англіканської церкви Британії поставило за мету збільшити до 2020 року число кандидатів на висвячення в сан на 50%. Очікується, що такі темпи набору і навчання дозволять пом'якшити негативний ефект природного спаду в рядах старих священиків в найближче десятиліття. В даний час майже чверть штатного духовенства вже досягла віку 60 і більше років.