Президент мормонської церкви написав послання, в якому рекомендує відмовитися від терміна «мормон»

Президент мормонської церкви хоче покласти край використанню слова «мормон» та його похідних у церкві, наполягаючи на вживанні лише повної назви Церкви Іісуса Христа Святих останніх днів.

Як повідомляє "Седмиця" з посиланням на foxnews, минулого тижня Рассел М. Нельсон (Russell M. Nelson), президент "Церкви Іісуса Христа Святих останніх днів" (часто скорочується СПД) виступив із батьківським посланням до Церкви, в якому рекомендує відмовитися від використання термінів «мормон» і «СПД», і відтепер користуватися лише повною назвою Церкви. У відповідності з вченням одкровення, «святі останніх днів» вірять у те, що Іісус Христос керує організацією під керівництвом Отця Небесного, відкриваючи свою волю її президенту, якого члени організації вважають пророком, провидцем і носієм одкровення.

Пророк Нельсон підкреслює у своєму посланні, що «Господь у своєму одкровенні відкрив мені велике значення імені, яке носить наша Церква».

Нинішній 93-річний пророк Нельсон зайняв пост президента Церкви в січні після смерті свого попередника.

В офіційному тексті його послання вказується, що допустимо використовувати скорочені терміни «Церква», «Церква Іісуса Христа» і «відновлена Церква Іісуса Христа» у випадках необхідності. Для найменування парафіян Церкви рекомендується використовувати терміни «святі останніх днів» та «члени Церкви Іісуса Христа Святих останніх днів». Терміни «мормони», «мормонський» та їх похідні вже не можуть використовуватися стосовно Церкви, її вчення, культури та способу життя її членів, йдеться в посланні "пророка". Керівництво Церкви повідомляє, що в найближчі місяці буде проведена робота з оновлення всіх веб-сайтів і матеріалів Церкви у дусі цього послання. Досі терміни «мормони», «мормонізм» і «СПД» широко використовувалися у відношенні цієї релігії, яка на сьогодні налічує близько 16 мільйонів послідовників по всьому світу.