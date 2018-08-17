У Бразилії швидко зростає чисельність євангелістів - соціологи

У Бразилії швидко зростає вплив Євангельської протестантської церкви – частка християн-євангелістів зросла з 9 до 20 відсотків населення країни з 1991 по 2010 рік.

Як повідомляє "Благовіст-Інфо" з посиланням на worldreligionnews, за даними соціологічного дослідження, проведеного інститутом статистики Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística у співпраці з фондом Fundacao Getulio Vargas, зростання частки християн-євангелістів йде багато в чому за рахунок католиків. За даними звіту, за 19 років частка євангельських протестантів зросла на 11 відсотків, а частка католиків скоротилася за той же період на 15 відсотків – з 83 до 68 відсотків.

Зростання протестантизму пов'язується, головним чином, з процесом стрімкого зубожіння населення. Сільські райони Бразилії давно вже не відповідають пасторальним уявленням про достаток і процвітання серед пальмових гаїв, рисових плантацій і мангових дерев, обвішаних плодами. Сільські місцевості хронічно страждають повальним алкоголізмом і наркоманією населення і ці вади знаходять свої жертви в основному серед молодого покоління бразильців.