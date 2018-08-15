Церква Седдлбек першою в історії США хрестила 50 тисяч осіб
10:56, 15 серпня 2018Інші релігії
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Хрещення в церкві Седдлбек / twitter
Каліфорнійська церква Седдлбек стала першою в історії США, де за 38 років отримали хрещення 50 тисяч осіб.
З цього приводу парафіян привітав пастор церкви Рік Уоррен, повідомляє inVictory з посиланням на The Christian Post.
50-тисячний парафіянин був охрещений в церкві в минулі вихідні. Цю подію Уоррен назвав «безпрецедентною».
При цьому він згадав і інші досягнення релігійної організації за роки служіння. Приміром, за його словами, Седдлбек стала першою громадою чисельністю 10 тисяч осіб, яка при цьому не мала власного будинку, і першою, хто послав Євангеліє 197 країнам світу.
«Ви не перестаєте мене дивувати. Ви екстраординарні люди, і я постійно дякую Богові за вас», — заявив Уоррен в листі до парафіян, опублікованому у Facebook.
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