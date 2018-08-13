У вересні на Хрещатику протестанти проведуть масштабне свято подяки

У Києві 23 вересня проходитиме Всеукраїнське свято подяки.

Про це повідомляється на сайті Всеукраїнського союзу церков євангельських християн-баптистів.

"Ми будемо проголошувати Божу милість і дякувати Йому за незліченні щедроти і можливості. Будемо просити Господа ласки і благословення на майбутнє нашої держави. Торік центральна площа столиці зібрала двісті тисяч українців із найвіддаленіших куточків країни для участі у Святі подяки. Щирі молитви подяки Господу, унікальні експозиції, пізнавальні майстер-класи, музичні номери відомих виконавців – все це стало гарним свідченням, яке вказувало на Того, Кому слід віддавати належну подяку і шану", - повідомили організатори.