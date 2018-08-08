З трьох міст України до Гошівського василіянського монастиря УГКЦ у серпні вирушить молодіжна проща

В цьому році відбудеться ХХ молодіжна проща до Гошівського василіянського монастиря, тема якої носить назву «З Біблією крізь життя: молодь, віра, розпізнання покликання».

Захід відбудеться 23-26 серпня, повідомляється на офіційному сайті Василіянського Чину Св. Йосафата УГКЦ.

Паломництво розпочнеться з трьох міст. З Івано-Франківського монастиря Царя Христа (вул. Незалежності 181) та з Львівського храму св. ап. Андрія (вул. Соборна, 3-А) молодь вирушить 23 серпня о 9 годині. Від Дрогобицького монастиря св. Петра і Павла прочани розпочнуть паломницво 24 серпня о 8:00.

Планується, що прочани прибудуть до Гошева 25 серпня, після чого розпочнеться реєстрація, молитва та нічні чування, які відбудуться за участю молодіжних спільнот Провінції Найсвятішого Спасителя оо. Василіян.

Завершиться проща 26 серпня урочистою Божественною Літургією об 11:00.

Василіянський монастир Преображення Господнього - греко-католицький монастир Чину св. Василія Великого у селі Гошові Долинського району на Івано-Франківщині. Вважається однією із найвеличніших релігійних та історико-архітектурних святинь Західної України. Його щорічно відвідує кілька мільйонів прочан з різних країн Європи.