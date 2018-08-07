У Німеччині завершився молодіжний конгрес Церкви адвентистів

У Німеччині завершився Всесвітній конгрес лідерів молодіжного служіння Церкви Адвентистів Сьомого Дня, який проходив у місті Кассель з 31 липня по 5 серпня.

У заході під девізом «Передай естафету. Наділяти, залучати, надихати» взяли участь понад 1600 делегатів, повідомляє прес-центр Церкви АСД.

Щодня конгрес починався з молитовного служіння «Приділи Богу 20 хвилин». Вдень проводилися богослужіння, презентації місіонерських проектів, семінари, зустрічі. На вечірніх служіннях пастор Девід Ашрик розповідав про суть християнської віри і основи духовного зростання.

На конгресі була представлена перша молодіжна Біблія, підготовлена видавництвом «Сафеліз» у співпраці з відділом молодіжного служіння Генеральної конференції (ВМС ГК). У книзі містяться більш ніж 350 статей на різну тематику, а завдяки QR-кодам, в інтернеті можна прочитати додаткові довідкові матеріали.

Спікерами конгресу стали колишній керівник ВМС ГК пастор Барака Муганда, співдиректор служіння «Носії світла» пастор Тай Гібсон, пастор церкви Кінгскліфф з Австралії Девід Ашрик. Крім того, до молодіжних лідерів звернувся з проповіддю керівник Всесвітньої церкви адвентистів сьомого дня пастор Тед Вільсон.