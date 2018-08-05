Врятовані з тайської печери діти дев'ять днів провели у буддистському монастирі

У Таїланді врятовані із затопленої печери члени дитячої футбольної команди закінчили дев'ятиденне перебування у буддистському монастирі.

Як пише AP, на завершальній церемонії вони молилися, слухали священні тексти ченців.

Тренер команди після дев'яти днів вирішив продовжити перебування у храмі як монах.

За словами доктора Пола Ауербаха з відділення екстреної медицини Стенфордського університету, після перенесеного діти можуть страждати від посттравматичного стресового розладу, який характеризується симптомами, які включають безсоння, кошмари, гіперчутливість, поганий настрій, труднощі з концентрацією уваги на шкільних заняттях, а також уникнення ситуацій, подібних тим, які викликали первинну травму.

Нагадаємо, наприкінці червня стало відомо, що група дітей віком від 11 до 16 років та їх тренер виявилися заблокованими в печері Кхао Луанг у Таїланді після того, як несподівано піднявся рівень води. Рятувальна операція тривала кілька днів і завершилася 10 липня.

У процесі спецоперації 6 липня загинув 38-річний офіцер ВМС Таїланду Самарн Кунан. Завдання дайвера полягало в тому, щоб доставити дітям кисень, але йому не вистачило кисню на зворотному шляху.