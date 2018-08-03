Молодіжна конференція церкви «Нове покоління» зібрала близько тисячі учасників

В кінці липня в Першотравенську пройшла конференція «Young», яка зібрала близько тисячі молодих людей з різних регіонів України.

Захід, організатором якого виступила церква «Нове покоління», стало завершальним етапом Молодіжної Біблійної Школи, що проходила протягом усього місяця, повідомляє newgeneration.in.ua.

Програма конференції включала в себе вечір хвали і поклоніння, проповіді регіональних єпископів Об'єднання церков «Нове покоління», екстремальні змагання, пікнік, танцювальну програму від колективу «Bless Liga». Також в рамках конференції було проведено «Шоу талантів», переможцю якого було вручено грошовий приз.