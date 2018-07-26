Віруючі УАПЦ провели хресний хід на честь 1030-річчя Хрещення Русі

Віруючі УАПЦ 24 липня провели хресний хід у Києві на честь 1030-річчя Хрещення Русі.

Предстоятель УАПЦ очолив святкову Божественну Літургію у підніжжя Кафедрального Собору святого Апостола Андрія Первозванного Української Автокефальної Православної Церкви, повідомляє сайт УАПЦ.

За даними ЗМІ, у заході брало участь близько тисячі паломників, повідомляє LB.ua.

Хода розпочалася о 12.40 у Андріївської церкви.

Після цього парафіяни вирушили по вулиці Десятинної до Володимирської гірки.

Також відбувся молебень біля пам'ятника княгині Ользі та на Володимирській гірці.

За порядком під час ходи віруючих стежили поліцейські. Порушень порядку зафіксовано не було.