Близько 500 християн віри євангельської прийняли хрещення у водах Дніпра
У неділю, 22 липня, у водах Дніпра здійснили Таїнство Хрещення 500 християн євангельської віри.
Обряд організували на честь святкування 1030-річчя хрещення Київської Русі, повідомляє "Інформатор".
Півтисячі християн віри євангельської зібралися біля пам'ятника Магдебурзькому праву.
Віруючі у білому одязі спустилися сходами від Володимирського узвозу та помолилися біля пам'ятника Магдебурзькому праву. Там же була встановлена головна сцена великого свята.
На честь Божої слави виступили хор з оркестром, сольні виконавці і групи.
Далі священнослужителі та гості заходу попрямували через Пішохідний міст на Труханів острів. Там відбулося святе водне хрещення 500 євангелістів.
Задля безпеки на березі чергувала машина швидкої медичної допомоги і рятувальники. Також рятувальники на човні спостерігали за процесом у воді.
Згідно з історією, неподалік від цього місця князь Володимир хрестив киян у 988 році. З приходом християнства на Київській землі почалася ера розширення сильної держави. Пам'ятник Магдебурзькому праву нагадує про вплив Євангелія на весь світ.
Церква християн віри євангельської – п'ятидесятництво – одна з пізніх протестантських течій християнства, яка виникла на початку XX століття у США. В останні роки спостерігається зростання п'ятидесятницьких церков по всьому світу.