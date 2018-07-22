Близько 500 християн віри євангельської прийняли хрещення у водах Дніпра

У неділю, 22 липня, у водах Дніпра здійснили Таїнство Хрещення 500 християн євангельської віри.

Обряд організували на честь святкування 1030-річчя хрещення Київської Русі, повідомляє "Інформатор".

Півтисячі християн віри євангельської зібралися біля пам'ятника Магдебурзькому праву.

Віруючі у білому одязі спустилися сходами від Володимирського узвозу та помолилися біля пам'ятника Магдебурзькому праву. Там же була встановлена головна сцена великого свята.

На честь Божої слави виступили хор з оркестром, сольні виконавці і групи.

Далі священнослужителі та гості заходу попрямували через Пішохідний міст на Труханів острів. Там відбулося святе водне хрещення 500 євангелістів.

Задля безпеки на березі чергувала машина швидкої медичної допомоги і рятувальники. Також рятувальники на човні спостерігали за процесом у воді.

Згідно з історією, неподалік від цього місця князь Володимир хрестив киян у 988 році. З приходом християнства на Київській землі почалася ера розширення сильної держави. Пам'ятник Магдебурзькому праву нагадує про вплив Євангелія на весь світ.

Церква християн віри євангельської – п'ятидесятництво – одна з пізніх протестантських течій християнства, яка виникла на початку XX століття у США. В останні роки спостерігається зростання п'ятидесятницьких церков по всьому світу.