Релігійна громада язичників хоче побудувати храм у Луцьку

Релігійна громада РУНВіри "Лад" звернулися до постійної комісії з питань земельних відносин та земельного кадастру Луцькради щодо виділення земельної ділянки для будівництва храму у Луцьку.

Про це йшлося під час засідання комісії 18 липня, повідомляє волинське інтернет-видання "Конкурент".

Натомість в управління земельних ресурсів зауважили, що комісія не виділяє землю, тому представникам громади варто її знайти самостійно.

Самі ж члени релігійної громади запевнили, що до Луцькради звертаються вже втретє і, за їх словами, інші представники релігійних конфесій отримують землю, а вони – ні.

Комісія порекомендувала громаді самостійно віднайти відповідну земельну ділянку для будівництва храму. Якщо ж у Луцьку таку землю не знайдуть, то члени громади можуть її пошукати за межами міста та звернутися до відповідних установ, зазначає видання.

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