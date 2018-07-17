У Луцьку вірменська громада будує церкву (відео)

У Луцьку вірмени будують церкву.

Нині розробляють проектну документацію, повідомляє "ВолиньPost".

Луцька міська рада навесні виділила громаді земельну ділянку на вулиці Потебні, 105 для будівництва храму.

"Труднощі є. Тут по діагоналі іде водогін, тобто стиснені умови, тому вибір не великий і церкву необхідно будувати в кутку, а з іншого боку плануєм в майбутньому збудувати недільну школу", - розповів голова вірменської громади Ншат Антонян.

Нині у Луцьку проживає 70 вірменських сімей.