У Львові майже 3.5 тисяч Свідків Єгови з різних країн пізнавали український етнос

Майже 3,5 тисяч Свідків Єгови з Канади, США, Німеччини, Угорщини, Румунії, Чехії та інших країн занурювалися в український етнос в рамках проведення спеціального конгресу у Львові на початку липня. Подробиці – у ексклюзиві, який Свідки Єгови написали для «УНІАН-Релігії».

Окрім навчальної програми протягом трьох днів на стадіоні Львів-Арена, сім днів місцеві Свідки знайомили гостей з національними піснями, стравами та побутом.

Як повідомили «УНІАН-Релігії» у пресс-службі організації, галицька столиця вперше приймала таке релігійно-культурне дійство.

Свідкі з Канади та США з українським корінням вперше відвідують землю пращурів

Відвідини України набуло особливого значення для численних гостей з Канади та Сполучених Штатів. Багато з них має українське коріння – їхні дідусі й бабусі були українськими емігрантами. Дарен Гудема з дружиною приїхали зі Штатів. «Мої пращури іммігрували в Канаду з українських земель, - розповідає гість. «Тільки-но ми отримали перелік країн, в які можемо поїхати на конгрес, і побачили в ньому Україну – ми одразу вирішили – їдемо в Україну». Чоловік повідав, що його прабатьки передали йому навички приготування борщу та голубців – це невід’ємна частина їхнього родинного столу за кордоном. «Я дуже хотів порівняти на смак те, що готуємо ми із тим, що готують в Україні», - каже Дарен. І українська кухня їх не розчарувала. Також подружжя було приємно здивоване, що у Львові дуже багато вірян, які шанують Святе Письмо. Після українського вояжу Дарен з дружиною підсумували враження: «Те, що ми побачили і відчули – українську гостинність – було неперевершено».

Замки Львівщини

Найяскравішим пунктом культурної програми усі закордонні гості визнали оглядини старовинних замків Львівщини. До туру входили візити до Олеського, Золочівського та Свірзького замків. Нове життя кам’яним мурам пам’яток надали учасники розважальних програм, які проводилися для гостей. Так історію Свірзького замку розповідали майже сто танцюристів-аматорів з місцевих Свідків. Кожну епоху, яку переживав замок, вони розповідали характерним для тих часів танцем, залучаючи гостей до виконання польки, чардашу, циганських танців та віденського вальсу. Костянтин Бережко, кандидат історичних наук, який відслідковує визначні події Галичини, зауважив: «Такого видовища наші замки ще не бачили!». Влучним завершенням туру було частування стравами української кухні.

Дива шоколадно-кавової столиці України

До душі припав іноземцям смак львівської кави та шоколаду, особливо молоді. 22-річна Мікела та 19-річний Марко зі Сполучених Штатів кажуть: «Коли ми дізналися, що львів’яни також полюбляють каву та шоколад, з переліку підготовлених екскурсій першою обрали саме цю». Окрім майстер-класів та дегустації шоколаду і кави іноземці мали змогу дізнатися більше про історію Львова. Про неї в артистичний спосіб розповідали гіди-волонтери, також Свідки Єгови, які гримувалися у знакових для Львова історичних постатей - архітектора Зигмунда Гаргалевського та грецького лихваря Костянтина Корнякта. Приємною несподіванкою для гостей стала старовинна архітектура культових споруд Львова, в якій було використана єврейська тетраграма – чотири літери, якими позначається Боже ім’я у Святому Письмі.

П’ять вечорів у головних театрах Львова

Хоча для львівських театральних підмостків біблійна тематика не нова (йдуть постанови «Мойсей» та «Набуко»), цьогоріч Львівська Національна опера та драмтеатр ім. М. Заньковецької вперше на своїх сценах показували програму, в якій поєднувався культурно-розважальний та релігійний формати. Музиканти та артисти з числа Свідків підготували народні танці та співи, грали українську музику, влаштували перегляд художнього фільму про історію Свідків Єгови в Україні. «Про атмосферу можу сказати, що це була гарна та радісна атмосфера. Якщо ті люди приїхали до Львова, побачили наше красиве місто, побачили наш красивий театр, то це корисно», - розповідає керівник літературно-драматичного відділу одного з театрів.

Бескиди та Високий Верх

Не оминули оком закордонні гості красу українських гір. Тури на Сколівські Бескиди та гору Високий Верх відкрили іноземцям можливі місця для майбутніх відпусток. Враження від української кухні, музики і танців на свіжому гірському повітрі зайняли гігабайти пам’яті на девайсах учасників туру.

Релігійний захід інвестує у Львівщину

«За нашими підрахунками, іноземні делегати, які приїхали на конгрес, інвестували у Львівщину щонайменше 1,8 млн доларів. В це входить оренда 38 готелів, театрів та стадіону Арена-Львів, забезпечення транспортом та харчування, екскурсійна програма. За все це гості з-за кордону сплачували самостійно», - розповідає про економічний зиск від цієї події представник Центру Свідків Єгови в Україні Іван Рігер. «Нам було надзвичайно приємно зустрічати на українській землі одновірців з різних країн та континентів, відкривати для них місцеве культурне надбання та навчатися разом з ними високим життєвим цінностям» - підсумовує представник.

Юрій Кірєєв – для «УНІАН-Релігії»