У Херсоні кришнаїти провели фестиваль ведичної культури

16:33, 15 липня 2018
Інші релігії
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Більшість людей прийшли на фестиваль заради «битви» фарбами / nikcenter.org

«Битва» фарбами Холі стала найбільш яскравою і вражаючою подією фестивалю, який провели у Херсоні місцеві кришнаїти, повідомляє сайт «Центр журналістських розслідувань».

/ nikcenter.org

Основна частина фестивалю пройшла на центральній міській набережній, куди активісти Товариства Свідомості Крішни привезли ритуальну колісницю «Ратха-Ятра». Однак на відміну від минулорічного свята, цього разу співробітники поліції і бійці Нацгвардії, які охороняли громадський порядок, не дозволили організаторам вивезти колісницю безпосередньо на набережну. Ритуальний транспортний засіб було припарковано неподалік від місця проведення свята.

/ nikcenter.org

На набережній відбулися концерт індійської музики, майстер-клас із йоги, «битва» фарбами Холі. Також херсонців пригощали стравами ведичної кухні.

/ nikcenter.org

Більшість людей прийшли на фестиваль заради «битви» фарбами Холі: такі заходи проходять у Херсоні вже не перший рік.

/ nikcenter.org

Традиційний фестиваль Холі - це індійське народне свято на честь приходу весни, святкування вигнання зла і відродження життя. У дні свята Холі в індійських містах проходять свої святкування, повсюдно запалюють багаття, які символізують кінець зими і загибель злих духів. На вогні спалюють злого демона Холіку. На ранок люди виходять на вулицю, і обливають один одного підфарбованою водою червоного, зеленого, жовтого, синього і чорного кольору та кидають один в одного кольоровий порошок.

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