У Херсоні кришнаїти провели фестиваль ведичної культури

Вчора, 14 липня, у Херсоні відбувся щорічний фестиваль ведичної культури.

«Битва» фарбами Холі стала найбільш яскравою і вражаючою подією фестивалю, який провели у Херсоні місцеві кришнаїти, повідомляє сайт «Центр журналістських розслідувань».

Основна частина фестивалю пройшла на центральній міській набережній, куди активісти Товариства Свідомості Крішни привезли ритуальну колісницю «Ратха-Ятра». Однак на відміну від минулорічного свята, цього разу співробітники поліції і бійці Нацгвардії, які охороняли громадський порядок, не дозволили організаторам вивезти колісницю безпосередньо на набережну. Ритуальний транспортний засіб було припарковано неподалік від місця проведення свята.

На набережній відбулися концерт індійської музики, майстер-клас із йоги, «битва» фарбами Холі. Також херсонців пригощали стравами ведичної кухні.

Більшість людей прийшли на фестиваль заради «битви» фарбами Холі: такі заходи проходять у Херсоні вже не перший рік.

Традиційний фестиваль Холі - це індійське народне свято на честь приходу весни, святкування вигнання зла і відродження життя. У дні свята Холі в індійських містах проходять свої святкування, повсюдно запалюють багаття, які символізують кінець зими і загибель злих духів. На вогні спалюють злого демона Холіку. На ранок люди виходять на вулицю, і обливають один одного підфарбованою водою червоного, зеленого, жовтого, синього і чорного кольору та кидають один в одного кольоровий порошок.