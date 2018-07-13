У Києві розпочався з’їзд капеланів християн-п'ятидесятників

Учора розпочав роботу ІІ з’їзд військових капеланів Української Церкви християн віри євангельської (УЦХВЄ).

Близько вісімдесяти служителів, які свого часу одягли форму і поїхали на схід звіщати Слово Боже військовим, зібралися в столичній церкві «Скинія» для того, щоб розділити радість спілкування та пройти навчання. Воно відбувається як у лекційній залі, так і на полігоні, повідомляє "Релігія в Україні" з посиланням на сайт п'ятидесятників України.

Привітати учасників з’їзду приїхали представники Міністерства оборони України, Рада у справах душпастирської опіки при МОУ, капелани з інших євангельських церков.

З’їзд триватиме до 14 липня. Капелани візьмуть участь у лекції з мінної безпеки, тематичній зустрічі «Криза у сімейних відносинах та примирення в роботі з особовим складом ЗСУ», а також у навчаннях з тактичної медицини на полігоні у с. Биківня.