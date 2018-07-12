У США баптисти будують будинки для колишніх наркозалежних

Баптистська церква Crossroads Community в окрузі Маккрірі, штат Кентуккі, США побудує 20 невеликих будинків, щоб допомогти округу, який сильно постраждав від опіоїдної епідемії в США.

Про це повідомляє invictory.com з посиланням на Christian Post.

Приводом для здійснення проекту стало те, що 32% населення Маккрірі живе за межею бідності.

«Навіть якщо ви хочете допомогти, але у людини немає постійної системи підтримки та немає людини, якій би вона була підзвітна, тоді виникають проблеми з рецидивом», - сказав пастор Грант Хейсті.

Пастор пояснив, що наразі в церкві є 13 акрів землі на фермі, і близько половини буде віддано під будівництво невеликих будинків. Одночасно з допомогою наркозалежним, які хочуть кинути, програма також передбачає елемент праці, щоб допомогти їм стати на ноги у фінансовому відношенні.

Волонтер програми Вікі Кідд сказала WBIR, що тим, хто бореться із залежністю, потрібно місце, де вони можуть «почати спочатку». Вона запевнила, що невеликі будинки не будуть «роздатковим матеріалом».

Ініціатива привернула увагу місіонерських програм по всій країні. WBIR повідомляє, що група місій в Джорджії планує побудувати ще два невеликих будинки для колишніх наркозалежних. Крім того, церковні групи з Флориди і Техасу планують поїздку в найближчі тижні, щоб допомогти з проектом.