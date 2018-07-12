Церква християн віри євангельської проведе масове хрещення у Дніпрі

У неділю, 22 липня, Церква християн віри євангельської проведе масове хрещення.

У Києві півтисячі людей одночасно приймуть водне хрещення у Дніпрі. Таким чином, християни віри євангельської планують відсвяткувати 1030-річчя хрещення Київської Русі-України, повідомляє сайт УЦХВЄ.

Святковий захід розпочнеться о 10 ранку тріумфальною ходою 500 людей у білих одежах, які спускатимуться по сходах від Володимирського узвозу до головної сцени свята, яка буде розташована на території пам’ятника Магдебурзькому праву.

На гостей та учасників заходу очікує святкова програма: спів об’єднаного хору, оркестр, сольні виконавці та гурти, звернення Голів Церков.

Потім люди у білих одежах, які готуються до хрещення, та служителі Церкви через Пішохідний міст перейдуть на Труханів острів, де і розпочнеться Святе хрещення у водах Дніпра. Усі учасники і гості свята залишаться біля пам’ятника Магдебурзькому праву і дивитимуться перебіг хрещення у прямій трансляції на екранах. Завершення програми заплановано о 14.00.

«Ми запрошуємо усіх долучитися до цієї історичної події. Це буде величне свято для слави Божої», – сказав старший єпископ УЦХВЄ Михайло Паночко у своєму зверненні.