Богослови Церкви Адвентистів сьомого дня затвердили Заяву про біблійну есхатологію

Богослови та адміністратори Церкви Адвентистів сьомого дня з усього світу, які зібралися в Римі на Четвертій міжнародній біблійній конференції, затвердили заяву про консенсус.

Конференція, що проходила з 11 по 21 червня, була присвячена біблійній есхатології або вивченню подій останніх днів згідно з біблійним оповіданням, повідомляє сайт АСД в Україні.

У затвердженому під час голосування документі підтверджується розуміння адвентистами біблійного пророцтва, подій останнього часу і їх місіологічного значення для Церкви.

"Будучи адвентистами сьомого дня, ми керовані глибоким особистим переконанням у близькості пришестя Христа як буквальної, зримої, особистої і одночасної для всього світу події. Ми гостро усвідомлюємо проблеми, пов'язані з історичним підходом до біблійної есхатології. Ці проблеми включають у себе претеристські, футуристичні та ідеалістичні підходи до книг Даниїла та Одкровення, наукову космологію, що породжують скептицизм у ставленні до Божественного надприродного вирішення проблеми гріха і смерті та припущення про те, що нам не було відкрито", - сказано у заяві.

З повним текстом затвердженого документа можна ознайомитися тут.