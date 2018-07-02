На Трухановому острові у водах Дніпра охрестились 150 баптистів

12:30, 02 липня 2018
Інші релігії
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150 баптистів хрестилися у Дніпрі / radiosvoboda.org

Подія зібрала близько 500 учасників, повідомляє "Радіо Свобода".

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Хрещення приймало 150 осіб з Києва і області. Священодію звершували 24 пастори.

На хрещення прийшли родинами, грала музика оркестру та співав хор.

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