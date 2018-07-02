В Івано-Франківську євангелісти в озері похрестили 300 людей

У Франківську на міському озері охрестилися 300 людей. Обряд хрещення Івано-Франківська церква християнської віри євангелістів провела 30 червня, повідомляє "Курс". Працівники Івано-Франківської рятувально-водолазної станції та аварійно-рятувальної маневрової групи забезпечили безпеку учасникам проведення релігійного обряду.

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