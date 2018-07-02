В Івано-Франківську євангелісти в озері похрестили 300 людей
11:57, 02 липня 2018Інші релігії
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У Франківську на міському озері охрестилися 300 людей / kurs.if.ua
У Франківську на міському озері охрестилися 300 людей.
Обряд хрещення Івано-Франківська церква християнської віри євангелістів провела 30 червня, повідомляє "Курс".
Працівники Івано-Франківської рятувально-водолазної станції та аварійно-рятувальної маневрової групи забезпечили безпеку учасникам проведення релігійного обряду.
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