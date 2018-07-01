Сім храмів в Південній Кореї увійшли в перелік світової спадщини ЮНЕСКО

Перелік всесвітньої спадщини ЮНЕСКО поповнили сім стародавніх корейських буддистських храмів.

Відповідне рішення було прийнято на 42-й сесії комітету Всесвітньої спадщини в Манамі, повідомляє mir24.tv.

Заявка на включення храмів в список була подана Південною Кореєю в лютому 2017 року. Всі ці споруди знаходяться в горах на території країни.

Майже всі корейські буддистські монастирі були побудовані більше тисячі років тому. Їх називають «санса», що означає «гірський храм». У список ЮНЕСКО потрапили храми Попджуса (553 рік) в горах національного парку Соннисан, Пусокса (676 рік) на горі Понхвансан і Тихинса (приблизно 7-9 століття) на горі Турюнсан на південному узбережжі Корейського півострова, храм Понджонса (кінець 7 ст.) на горі Чхондинсан і один з головних буддійських храмів у Південній Кореї Тхондоса (646 рік) на горі Енчхуксан недалеко від Пусана, Магокса (7 або 9 століття), розташований неподалік від міста Кенджу, і Сонамса (529 або 875 рік) на горі Чогесан.

Варто зазначити, що Міжнародна рада по збереженню пам'яток і визначних місць (ICOMOS) рекомендувала раніше визнати чотири храми - Попджуса, Тихинса, Пусокса і Тхондоса - всесвітньою спадщиною ЮНЕСКО за їхню видатну цінність. Ще три храми були відкинуті з причинт їхнього невеликого розміру і нібито відсутності історичної значимості. Але в кінцевому рахунку усі сім будівель були включені в список.