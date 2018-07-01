Молодь з 30 країн зустрінеться з Католикосом усіх вірмен

Близько чотирьохсот молодих людей з США, Росії, Франції, Австралії, Аргентини, Італії, Карабаху та інших країн зберуться у Вірменії під гаслом "На Батьківщину, в Святий Ечміадзін", щоб представити Католікосу всіх вірмен Гарегіну II своє бачення вирішення проблем в Церкві.

Про це розповів голова Всевірменського молодіжного союзу Вірменської Апостольської Церкви Геворк Мкртчян, повідомляє Sputnik Вірменія.

В ході зустрічі обговорюватимуться питання співпраці між єпархіями ВАЦ, можливості реалізації спільних соціальних, культурних та благодійних програм.

"Гарегін Другий оголосив 2018-й роком молоді, і цей збір організований саме в цьому контексті. Молоді люди вже почали прибувати. Частина з них вперше у Вірменії і з нетерпінням чекає старту програми і зустрічей з Католікосом усіх вірмен, а також з іншими духовними особами і високопосадовими чинами", — зазначив Геворк Мкртчян.

Ініціатори програми сподіваються в ході особистого спілкування не тільки обговорити актуальні питання, але і зробити селфі, сказав він.

Видання зазначає, що останнім часом пристрасті навколо Вірменської Апостольської Церкви не вщухають. Зокрема з 6-го червня ініціатива "Нова Вірменія, новий патріарх" організовують акції протесту з вимогою відставки Католікоса. Між тим, керівник ечміадзинській канцелярії, єпископ Аршак Хачатрян вже заявив, що Гарегін Другий не має наміру відмовлятися від сану. Один з користувачів Facebook закликав прем'єр-міністра Нікола Пашиняна "позбавити людей від Католікоса ", однак останній заявив, що не має наміру втручатися у справи Церкви.