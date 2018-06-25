У Фінляндії протестанти дивляться футбол разом з пастором у храмі

11:48, 25 червня 2018
Інші релігії
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Парафіяни лютеранського храму у Фінляндії дивляться ЧС-2018 у церкві разом з пастором / aarnipaja.fi

Парафіяни лютеранського храму Святого Павла в Гельсінкі дивляться трансляції чемпіонату світу з футболу разом зі своїм пастором на екрані, встановленому просто в церкві.

Зображення виводять на екран за допомогою проектора в вівтарній частині, парафіяни зручно розташовуються на лавочках, повідомляє «Сибірська католицька газета» з посиланням на «Євроспорт».

З нагоди чемпіонату пастор одягнув святкове священицьке облачення, на престолі храму були запалені свічки.

На фотографіях парафіянина видно, як присутні дивляться матч Росія-Єгипет.

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