У Фінляндії протестанти дивляться футбол разом з пастором у храмі
11:48, 25 червня 2018Інші релігії
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Парафіяни лютеранського храму у Фінляндії дивляться ЧС-2018 у церкві разом з пастором / aarnipaja.fi
Парафіяни лютеранського храму Святого Павла в Гельсінкі дивляться трансляції чемпіонату світу з футболу разом зі своїм пастором на екрані, встановленому просто в церкві.
Зображення виводять на екран за допомогою проектора в вівтарній частині, парафіяни зручно розташовуються на лавочках, повідомляє «Сибірська католицька газета» з посиланням на «Євроспорт».
З нагоди чемпіонату пастор одягнув святкове священицьке облачення, на престолі храму були запалені свічки.
На фотографіях парафіянина видно, як присутні дивляться матч Росія-Єгипет.
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