У Фінляндії протестанти дивляться футбол разом з пастором у храмі

Парафіяни лютеранського храму Святого Павла в Гельсінкі дивляться трансляції чемпіонату світу з футболу разом зі своїм пастором на екрані, встановленому просто в церкві.

Зображення виводять на екран за допомогою проектора в вівтарній частині, парафіяни зручно розташовуються на лавочках, повідомляє «Сибірська католицька газета» з посиланням на «Євроспорт».

З нагоди чемпіонату пастор одягнув святкове священицьке облачення, на престолі храму були запалені свічки.

На фотографіях парафіянина видно, як присутні дивляться матч Росія-Єгипет.