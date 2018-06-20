У Нікарагуа воєнізовані сили вбили пастора та членів його сім'ї

Пастор і п'ять членів його сім'ї вбиті в Нікарагуа.

Воєнізовані сили атакували будинок євангелічного лідера, застосувавши «коктейлі Молотова» після того, як він відмовився дозволити снайперам використовувати будівлю для придушення антиурядових протестів, повідомляє "Седмиця" з посиланням на видання evangelicalfocus.com і Actualidad Evangélica.

Євангельський пастор, його дружина та ще чотири члени сім'ї були вбиті членами провладного воєнізованого угруповання. Вони закидали «коктейлями Молотова» будинок пастора й спалили його. Пастор Оскар Веласкес Павон (Óscar Velásquez Pavón) і його дружина Маріца Лопес (Maritza López) відмовилися відкрити свій будинок представникам сандіністських воєнізованих сил, які підтримують президента Даніеля Ортегу в ході зіткнень з опозиційними угрупованнями по всій країні.

Представники сандіністів нібито хотіли використовувати третій поверх будинку християнської родини, щоб снайпери стріляли звідти по учасниках запланованої демонстрації опозиції, яка мала пройти по сусідству.

Воєнізована група підпалила хату, коли вісім осіб перебували всередині. Жертвами підпалу стали сам пастор Веласкес, його дружина Маріца, син Альфредо, невістка Мерседес і онуки Матіас (3 місяці) і Дарієлі (3 роки). Два інших члени сім'ї змогли вирватися з дому.

Родичі, члени Євангелічної церкви та друзі оплакують убитих пастора та членів його сім'ї. У неділю, 17 червня, церква «Християнський центр апостольського служіння» в Беллу-Орізонте звершила заупокійну молитву за загиблими й закликала до торжества правосуддя.