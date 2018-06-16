Далай-лама заявив, що його головним завданням є збереження тибетської культури

Своєю головною задачею Далай-лама вважає збереження тибетської культури. Про це він заявив 14 червня у Вільнюсі на зустрічі з парламентською групою підтримки Тибету і прихильниками тибетського справи.

«Тибет переживає дуже складний період своєї історії. Всюди грубо порушуються права і свободи людини. Проте моє головне завдання – збереження неповторної культури Тибету", - наводить його слова buddhist.ru.

За його словами, тибетська культура сходить до стародавнього індійського розуміння пристрою свідомості, допомагає знайти спокій розуму і приборкати руйнівні емоції. "Ці знання надзвичайно актуальні сьогодні", - підкреслив духовний лідер Тибету.

Також Далай-лама подякував литовцям за підтримку тибетського народу. "Ми дуже вдячні за підтримку друзів, таких, як ви. Дух тибетців залишається сильним, і коли ви висловлюєте занепокоєння поточною ситуацією в Тибеті, це не лише додає сміливості Тибету, але і ясно показує прихильникам жорсткої лінії в керівництві Китаю, що тибетський питання має вирішуватися з опорою на тверезий і реалістичний підхід", - заявив він.