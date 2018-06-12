Розпочався візит Далай-Лами в Литву

В Литву з чотириденним візитом прибув духовний лідер Тибету Далай-лама.

У Вільнюсі він виступить з лекціями, відвідає культурні заходи і зустрінеться з членами сейму, повідомляє "Обзор".

Згідно з опублікованим порядком візиту, гість проведе у Вільнюському університеті прес-конференцію, потім тут же виступить з відкритою лекцією про людські цінності в освіті.

Він побуває в мікрорайоні Ужупіс, у Сквері Тибету. Там він посадить символічне деревце з нагоди сторіччя відновлення державності Литви.

Потім він огляне виставку відомої литовської письменниці Юрги Иванаускайте "Тибет - інша реальність".

У четвер Далай-лама читатиме лекцію у Вільнюсі, на арені Siemens. Тема лекції - "Мистецтво щастя". Це платна лекція. Організатори запевняють, що ця "лекція ніяк не пов'язана з політичними питаннями не має політичного відтінку, а також не створює ніякої загрози нікому".

У рамках візиту він зустрінеться з політиками, бізнесменами та громадськими діячами Литви, які підтримують Тибет.

Це буде вже третій візит Далай-лами в Литву. Потім він відправиться в Латвію.