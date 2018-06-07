У Львові міська рада виділила землю для будівництва баптистського храму

У Львові релігійна громада баптистів «Віфанія» побудує свій храм.

Проект землеустрою для будівництва церкви затвердили сьогодні, 7 червня, під час сесії Львівської міської ради, передає «Вголос».

Також цій релігійній громаді в постійне користування надали земельну ділянку площею 0,2120 га.

«Затвердити релігійній громаді Євангельських християн баптистів «Віфанія» проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надати земельну ділянку площею 0,2120 га на вул. Суботівській у постійне користування для будівництва та обслуговування храму за рахунок земель житлової та громадської забудови», – йдеться у проекті рішення.