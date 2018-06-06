Обраний новий глава Конференції європейських церков

Генеральна асамблея Конференції європейських церков (КЄЦ) четвертого червня обрала нового президента та двох віце-президентів.

Головою Конференції європейських церков був обраний президент Реформатської церкви в Ельзасі і Лотарингії (Франція) Крістіан Крігер, повідомляє Християнський Мегапортал invictory.com з посиланням на прес-центр КЄЦ.

Говорячи про свій президентський термін Крігер, він зазначив, що у нього дві основні мети: «Перша мета стосується спільноти церков в Європі. Я хочу зміцнити їх діалог, їх взаємодія. Друга мета стосується їх свідоцтва в Європі і для Європи, щоб зміцнити роботу з питань соціальних і економічних проблем, проблем мігрантів і т. д. », - сказав він.

Крігер є президентом Реформатської церкви в Ельзасі та Лотарингії і віце-президентом Союзу протестантських церков в Ельзасі та Лотарингії і Протестантської федерації Франції.

Віце-президентами були обрані митрополит Клеопа (Стронгіліс) і преподобна д-р Гульнар Френсіс-Дехане.

«Найважливішим аспектом нашої роботи має стати робота як єдине тіло Христа ради кращого завтра, для кращої Європи і особливо для нашої молоді, щоб гарантувати їх повноцінну участь», - сказав митрополит Клеопа. Уродженець Греції, він був обраний митрополитом Швеції і всієї Скандинавії і висвячений в єпископи в 2014 році Вселенським Патріархом Варфоломієм.

«Мій пріоритет полягає в тому, щоб допомагати іншим у вирішенні проблем з біженцями і рухом людей по всій Європі», - сказала єпископ Френсіс-Дехане. Народжена в Ірані, вона з 2017 року служить в Церкві Англії єпископом Лафборо з конкретним бажанням працювати з різними культурами і етнічними меншинами в єпархії.