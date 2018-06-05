Протестанти зібрали на столичному стадіоні 10 тисяч осіб для молитви за Україну
18:10, 05 червня 2018Інші релігії
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Національний День Молитви за Україну / facebook.com
Національний День Молитви за Україну зібрав 2 червня в Києві близько 10 тисяч протестантів.
Молитва проходила в київському Палаці спорту, повідомляє invictory.com.
Під час заходу єпископи почергово молилися про процвітання та благословення України, про її владу, а також про моральність та духовність усього українського народу.
У Національному Дні Молитви брали участь міжконфесійний хор, християнські виконавці та представники влади.
Також у цей день Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій провела у Києві марш на захист прав дітей та сімей. У заході брали участь кілька тисяч людей на чолі з лідерами українських церков.
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