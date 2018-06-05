Київ заполонили метелики: символіка в міфах та релігії

На вулицях Києва з'явилося безліч метеликів - сонцевиків чорно-рудих.

Екологи пояснюють причини цього явища різким потеплінням.

Легенди про метеликів можна знайти практично у всіх народів, у всіх країнах Земної кулі. У Заїрі, в Мексиці, Новій Зеландії цю крилату комаху шанували та шанують досі як символ душі.

На багатьох релігійних полотнах буддистів і католиків теж можна побачити її прекрасні крила.

У слов'янській міфології метелик і поняття душі теж тісно пов'язані. Дивлячись на цю крилату красуню, слов'яни бачили не просто пару гарних крил. Вважалося, що це пурхають душі померлих, причому вірили, що денні метелики – це чисті душі. «Ось, чия-то душка літає», – такі слова можна почути навіть у наш час. У слов'ян із метеликом пов'язуються насамперед уявлення про душу. У народі часто кажуть про метеликів як про душу померлого або провісниці смерті, а іноді й образі смерті.

На Русі існувало повір'я, що душі померлих перевтілюються у нічних метеликів. Протягом 40 днів вони, немов прощаючись, кружляють неподалік від рідного дому, а після закінчення цього терміну підносяться на небо.

У Китаї ця крилата істота означає безсмертя, дозвілля в достатку, радість і літо. Зображений зі сливою метелик символізує довголіття і красу, з хризантемою - красу в старості, з пером - довголіття.

За матеріалами з відкритих джерел.