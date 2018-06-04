В Одеській області освятили дзвони для старовинної вірменської церкви

В одній із найстаріших культових споруд Одеської області - побудованої в XV столітті вірменської церкви Успіння Пресвятої Богородиці (Сурб Аствацацин), що в Білгороді-Дністровському, пройшло освячення дзвонів.

Як повідомляє "Думська", храм, який півстоліття використовувався не за призначенням і лише в 2012 році був повернений вірменській громаді, наразі реставрується на спонсорські гроші.

Чин освячення провів глава української єпархії Вірменської апостольської церкви єпископ Маркос Оганесян.

Храм Пресвятої Богородиці є підземним майже наполовину. Щоб увійти в нього, треба спуститися по 12 сходами.

Вірменська громада кілька разів розбудовувала споруда.

Як культового об'єкта вірменська церква функціонувала до 1940-го року, поки її не закрила радянська влада. У 1962-му році храм передали краєзнавчому музею, а в 1963-му присвоїли статус пам'ятника архітектури національного (республіканського) значення. До 2012 року будівля церкви служила базою Білгород-Тирської археологічної експедиції.

Вірменська громада наполягала на поверненні церкви з кінця 1980-х років.