У Німеччині затримали буддійського ченця, якого звинувачують у корупції

Буддійський чернець, який втік зі свого монастиря в Таїланді за хвилини до арешту за звинуваченням у корупції, затриманий у Німеччині за запитом таїландського Національного центрального бюро Інтерполу.

Про це повідомляє російське інформагентство з посиланням на "Nation".

Заступник настоятеля одного з найбільших буддійських монастирів Таїланду та член Ради буддійської Сангхи Пхра Пхромметхи, в миру Чамнонг Тхаммачари, мав бути заарештований 24 травня співробітниками Управління з боротьби зі злочинністю національної поліції Таїланду за звинуваченням у розкраданні коштів, виділених на ремонтні та будівельні роботи в монастирях. Він був одним із сімох підозрюваних у справі про розкрадання. Йому та ще одному з високопоставлених ченців з-поміж підозрюваних вдалося втекти за хвилини до прибуття поліції в монастир. Другий чернець здався владі минулого тижня, у той час як Пхра Пхромметхи, як пізніше з'ясувало слідство, відправився за кордон.

Чернець був оголошений у міжнародний розшук, повідомляє видання з посиланням на поліцейські джерела.

Пхра Пхромметхи перетнув кордон з Лаосом, звідти вирушив до Камбоджі, потім у В'єтнам, звідки вилетів до Німеччини через Катар.