У Києві 2 червня відбудеться Національний день молитви за Україну

Завтра в Києві пройде Національний день молитви за Україну, у програмі, зокрема, молитовна хода за сімейні цінності центральними вулицями Києва.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив голова ради Євангельських Протестантських церков України Василь Райчинець.

«Я запрошую завтра підтримати ходу за сімейні цінності та показати, що ми відстоюємо лише ті сімейні цінності, які заклав Бог. Ходою ми хочемо продемонструвати, що відстоюємо ті сімейні цінності, які Бог заклав в основу сім'ї. Стартує хода від Софійської площі об 11.00 до ВР, де ми звершимо молитву», - повідомив він.

Члени Духовної ради «національного дня молитви за Україну» розробили декларацію, в якій викладено основні цілі, напрямки та рекомендації щодо проведення молитовного служіння. Цей документ, за його словами, проголошує наміри християн України об'єднатися в молитві в ім'я миру та кращого майбутнього для країни. Молитовне служіння відбудеться у "Палаці спорту" о 17.00.

У свою чергу президент Українського біблійного товариства Григорій Комендант, сказав наступне: "дуже багато прикладів, коли церква збиралася, молилася та отримувала відповідь відразу. Я думаю, що нам потрібно думати про припинення бойових дій і про народ, який пережив це. Я вірю, що ці молитви, які ми здійснювали вже два роки, й інші, вони почуті та відповідь прийде в свій час. Ми підтримуємо і раді, що завтра церкви об'єднаються та буде спільна молитва, щоб Господь явив свою любов і милість до українського народу".

Водночас старший єпископ Української церкви християн віри Євангельської Михайло Паночко сказав, що без праведного життя не буде благословення для України.

«Національний день молитви - багатозначне слово, бо ми хочемо, щоб прийшов мир і в Україні було добре, і це благі наміри, але читаючи понад 50 років Біблію й досліджуючи її, знаходимо такі речі: якщо нація, держава відхиляється від Бога, вона втрачає Божий захист і втрачає Божий покров. Гріх і мир - речі несумісні. Нам потрібно донести всьому нашому суспільству, президенту, що без Бога і без праведного життя не буде благословення для України», - сказав він.

Міжнародний євангеліст, меценат (Великобританія) Девід Хасавей зазначив, що українська влада підтримує ідею національної молитви за Україну.