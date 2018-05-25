Главою Української Церкви Християн Віри Євангельської вшосте обрали Михайла Паночка

Делегати звітно-виборної конференції проголосували за нового главу Української Церкви Християн Віри Євангельської.

Ним у черговий раз на шостий чотирирічний термін обрано єпископа Михайла Паночка, повідомляється на сайті УЦХВЄ.

За результатами таємного голосування за його кандидатуру віддали голос 72% делегатів.

Михайло Степанович подякував за довіру та поділився тим, що на серці: «Для мене найважливіше не посада, а те, що Господь скаже. Я не хотів би високих нагород, але одне – почути «добрий раб» від Господа».

Першим заступником старшого єпископа обрано пастора з м. Києва Анатолія Козачка.